Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfallflucht in Witten - Zeugen gesucht!

Witten (ots)

Am 23.12.2019 gegen 17.00 Uhr wurde der braune PKW Hyundai GDH vor dem Haus "Auf dem Höffken 3" durch den Nutzer zum Parken abgestellt. Am 24.12.2019 gegen 10.00 Uhr suchte er das Fahrzeug auf und musste feststellen, dass dieses am linken vorderen Kotflügel einen Unfallschaden aufweist. Der Verursacher hat sich nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernt, ohne weitere schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können.

Hinweise aus der Bevölkerung werden durch die Polizeiwache Witten unter 0234-909-3822 oder zur Bürodienstzeit durch das zuständige Verkehrskommissariat 1 in Bochum unter 0234-909-5210 entgegen genommen.

Im Idealfall meldet sich der Unfallverursacher persönlich auf der Polizeiwache in Witten, denn Unfallflucht stellt kein "Kavaliersdelikt" dar und führt bei den Geschädigten je nach Versicherungsumfang zu erheblichen finanziellen Nachteilen im Zusammenhang mit der anstehenden Reparatur des Fahrzeugs.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Thomas Wagner

Einsatzleitstelle

E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell