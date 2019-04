Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchserie in PKW - Fünf Wagen geöffnet und durchsucht

Vlotho (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (26.4.), 9:00 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in fünf Autos an der Aubignystraße/Milanweg ein. In allen Fällen öffneten die Täter die Türen von vier Ford Focus und einem Audi auf unbekannte Weise. Das Innere der PKW durchsuchten sie nach Wertsachen. Anschließend lehnten sie die geöffneten Türen an und verließen den Tatort unbemerkt. In einem Fall entwendeten sie eine Herrengeldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. In den anderen Fällen lagerten die Eigentümer keine Wertsachen im Wagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 100 Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

