Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Flucht vor Polizei endet für einen Rollerfahrer mit einem Unfall

Vlotho (ots)

(sls) Am Donnerstag den 25.04.2019, gegen 12:30 Uhr, versuchte eine Streifenwagenbesatzung auf der Mindener Straße in Vlotho einen Motorroller anzuhalten. Die deutlichen Anhaltesignale wurden von dem 30-jährigen Rollerfahrer aus Kalletal ignoriert. Auf der Flucht vor der Polizei stürzte der Rollerfahrer nach unkontrolliertem Fahrverhalten in Höhe Hausnummer 6. Dort kollidierte er zunächst mit einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten, BMW und rutschte anschließend gegen den Streifenwagen. Nach dem Sturz flüchtete der Rollerfahrer zu Fuß in Richtung dortige Volksbank. Er konnte durch die Polizeibeamten, nach kurzer Verfolgung im angrenzenden Bereich gestellt werden. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte keine Fahrerlaubnis für den Roller. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da vor Ort die Eigentumsverhältnisse des Rollers nicht festgestellt werden konnten, wurde er sichergestellt. Zudem wird er technisch untersucht, da nicht auszuschließen ist, dass eine Manipulation am Roller stattgefunden hat. Weitere Ermittlungen werden vom Verkehrskommissariat der Polizei Herford geführt

