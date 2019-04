Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Reihenhaus- Uhren entwendet

Herford (ots)

(sls) Unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum von Mittwochmittag (24.4) bis Donnerstagmorgen (25.4) um 07:30 Uhr in ein Reihenhaus am Altensenner Weg in Herford ein. Um in das Innere des Hauses zu gelangen, wurde eine nach hinten gelegene Terrassentür aufgehebelt. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht und alle Schränke entleert. Als Diebesgut wird durch die Geschädigten eine Uhrensammlung angegeben. Es entstand ein Gesamtschaden von c. 2500 Euro. Hinweise über verdächtige Personen und Fahrzeuge, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

