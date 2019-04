Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkplatzunfall - VW Golf angefahren und geflüchtet

Hiddenhausen (ots)

(kup) Am Mittwoch (24.4.), in der Zeit zwischen 08:22 Uhr und 13:00 Uhr, verursachten bislang unbekannte Täter einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Bünder Straße in Eilshausen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Tatort. Eine 51-Jährige aus Rahden parkte ihren grauen PKW morgens auf dem Gemeinschaftsparkplatz einer Apotheke und eines Brillenfachgeschäftes. Als sie mittags zum Wagen zurückkehrte, stellte sie frische Unfallspuren fest. Die hintere Stoßstange ist verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.200 Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

