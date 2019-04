Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bauhof - Werkzeuge und Kraftstoff entwendet

Vlotho (ots)

(kup) Über den Zeitraum der Ostertage brachen bislang unbekannte Täter in Lagerräume an der Hohenhausener Straße ein. Die Täter brachen eine Tür auf und gelangten so in Büro- und Lagerräume. Dort entwendeten sie diverse hochwertige Werkzeuge. Zudem zapften sie bei einem Fahrzeug mehrere Liter Kraftstoff ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 7.300 Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

