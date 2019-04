Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer in Kreuzung angefahren

Bünde (ots)

(kup) Am Dienstag (23.4.), um 10:40 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt. Parallel fuhr eine 59-Jährige in ihrem PKW auf der Straße Wasserbreite in Richtung Blankener Straße. Der Radfahrer fuhr bei grün über die Ampel in die Kreuzung ein. In der Mitte der Kreuzung erfasste ihn der BMW der Frau aus Löhne. Der Osnabrücker wurde auf die Motorhaube geladen und stürzte anschließend auf die Straße. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

