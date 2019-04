Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl auf Kirmes Jugendliche entwenden Schmuck

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (25.04.) gegen 22:40 Uhr kam es zu einem Schmuckdiebstahl auf der Osterkirmes in Herford. Durch bis dato unbekannte Täter wurden von einem Verkaufsstand im Bereich der Abteistraße mehrere Ketten entwendet. In kurzer Abwesenheit des Standbetreibers konnte dieser bei der Rückkehr feststellen, dass sich eine männliche Person im Inneren des Standes befand. Weitere Jugendliche hielten sich ebenfalls im Bereich des Standes auf. Als sie die Rückkehr des Betreibers bemerkten, flüchteten sie in Richtung Münsterkirchplatz. Der Geschädigte stellte fest, dass mehrere Ketten entwendet wurden. Im Rahmen der Fahndung wurden drei Jugendliche durch Polizeibeamte im Bereich der Bäckerstraße angetroffen und kontrolliert. Bei der Überprüfung wurden in den Taschen der Personen mehrere Ketten aufgefunden, bei denen es sich augenscheinlich um das Diebesgut handelt. Sie wurden als Beweismittel sichergestellt. Nach erfolgter Sachverhaltsklärung und Feststellung der Personalien konnten die Tatverdächtigen wieder entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Direktion Kriminalität der Polizei Herford.

