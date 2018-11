POL-HAM: Zwei verletzte Fußgängerinnen bei Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bockumer Weg/Römerstraße wurden am Montag, 12. November, gegen 17.20 Uhr zwei Fußgängerinnen verletzt. Ein 68-jähriger Audi-Fahrer bog vom Bockumer Weg nach rechts in die Römerstraße ab, als zwei Frauen über die nördliche Fußgängerfurt der Kreuzung gingen. Der Audi stieß dabei gegen die beiden Frauen. Beide wurden mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo die 27-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Eine 26-Jährige wurde schwer verletzt und verblieb stationär im Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von zirka 500 Euro. (kt)

