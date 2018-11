POL-HAM: Schwarzer Touran nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Nach einer Unfallflucht am Montag, 12. November, auf der Bahnhofstraße sucht die Polizei einen schwarzen VW Touran mit Hammer Kennzeichen. Der beschädigte dort gegen 9.55 Uhr einen weißen VW. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher unerkannt. An dem Up entstand ein geschätzter Schaden von 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

