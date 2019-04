Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vorfahrt missachtet- Eine Person beim Unfall verletzt

Herford (ots)

(sls) Am Freitagnachmittag (26.4.) gegen 17:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Stadtholzstraße/Ulmenstraße in Herford. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Minden befuhr mit seinem VW Touran die Ulmenstraße. An der, durch Ampelanlage geregelten, Kreuzung Stadtholzstraße beabsichtigte er nach links auf die Stadtholzstraße in Richtung Bad Salzuflen abzubiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende 21-jährige Herforderin mit ihrem Mini Cooper. Sie beabsichtigte den Kreuzungsbereich ebenfalls bei Grünlicht von der Kastanienallee kommend in Richtung Ulmenstraße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, wodurch der VW Fahrer leicht verletzt wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 16.000 Euro.

