Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungsbrand in Herne

Bochum (ots)

Am 2. Weihnachtstag kam es gegen 13:35 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Herne, Hiberniastraße, zu einem Brand. Vermutlich durch nicht beaufsichtigte Kerzen eines Adventskranzes fing Mobiliar im Wohnzimmer Feuer, das durch die Wohnungsinhaberin alleine nicht mehr gelöscht werden konnte. Der Feuerwehr Herne gelang dieses unter Einsatz von zwei Löschzügen nach kurzer Zeit. Zu Personenschäden kam es nicht, der Gebäudeschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Einsatzleitstelle

Schacht, EPHK

E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell