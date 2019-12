Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfallflucht in Bochum - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 25.12.2019, 22.00 Uhr, bis Donnerstag, 26.12.2019, 10.00 Uhr ereignete sich auf der Vierhausstraße 77e in Bochum-Grumme ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher ohne Einleitung weiterer schadensregulierender Maßnahmen von der Unfallstelle entfernt hat. Am Fahrbahnrand vor dem Haus stand in dem besagten Zeitraum ein zum Parken abgestellter roter PKW VW Polo. Der bei dem Unfall verursachte Sachschaden wird auf ca. 2000,- EUR beziffert.

Aufgrund sichergestellter Fahrzeugteile an der Unfallstelle könnte ein grauer Opel Meriva als unfallverursachendes Fahrzeug in Frage kommen. Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun durch das zuständige Verkehrskommissariat in Bochum.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen. Diese werden durch die Polizeiwache Mitte unter 0234-909-3122 oder zur Bürodienstzeit durch das zuständige Verkehrskommissariat 1 in Bochum unter 0234-909-5210 entgegen genommen.

