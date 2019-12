Polizei Bochum

Bochum

Zwölf Autos in Linden mutwillig beschädigt

Bochum (ots)

Noch haben die Beamten aus dem Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 die Person nicht ermittelt, die am 21. Dezember 2019 (Samstag) an der Wortmannstraße in Bochum-Linden sieben Autos mit schwarzer Farbe besprüht hat.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden die Pkw, die auf dem Parkstreifen standen, im Zeitraum zwischen 14 und 22 Uhr beschädigt.

In der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember zerkratzte ein noch unbekannter Krimineller fünf, an der Dr.-C.-Otto-Straße stehende Kraftfahrzeuge. Die Beschädigungen befanden sich jeweils an der rechten Fahrzeugseite.

Das KK 34 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8405 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise von Zeugen.

