Polizei Braunschweig

POL-BS: Auto mitsamt Rollator entwendet

Braunschweig (ots)

08./09.05.2019, bis 08.15 Uhr Braunschweig, Böcklerstraße

Eine böse Überraschung erlebte eine 73-jährige Frau am Donnerstagmorgen.

Die ältere Dame hatte ihren grauen VW-Tiguan am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der Böcklerstraße abgestellt. Als sie am Donnerstagmorgen aus ihrem Küchenfenster schaute, stellte sie fest, dass sich der Wagen nicht mehr dort befand.

Unbekannte Täter hatten über Nacht den Wagen auf unbekannte Weise geöffnet und entwendet. In dem Wagen befand sich auch der Rollator der 73-Jährigen. Der Schaden wird auf mehr als 15.000,- Euro beziffert.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

