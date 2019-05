Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Wasserwerker stehlen Goldschmuck einer 90-Jährigen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bebelhof 07.05.2019, 11.40 Uhr

Erneut gelang es zwei Trickdieben, unter falschem Vorwand in die Wohnung einer Seniorin zu kommen und ihren Schmuck zu entwenden.

Am Dienstagmittag klingelte es an der Tür einer älteren Dame. Sie ging davon aus, es sei entweder der Pflegedienst oder das Mittagessen, das ihr in die Wohnung gebracht wird, und öffnete ihre Wohnungstür.

Ein junger sympathischer Mann habe sich als Arbeiter einer nahegelegenen Baustelle ausgegeben, wo gerade eine Wasserleitung beschädigt worden sei. Er müsse nun in der Wohnung der Dame das Wasser abdrehen. Auf Grund der vorgetäuschten Dringlichkeit begab sich der Mann zügig in die Küche sowie ins Badezimmer und ließ das Wasser laufen. Die 90-jährige Wohnungsinhaberin wurde aufgefordert, den Duschschlauch gut festzuhalten.

Zeitgleich hatte sich ein zweiter Mann Zutritt zur Wohnung und offensichtlich zielgerichtet zu Wohn- und Schlafzimmer verschafft. Da der Frau die Situation seltsam erschien, fragte sie nach einem Ausweis des Handwerkers. Ihr wurde kurz ein Dokument gezeigt, das die Glaubwürdigkeit der Arbeiter bestätigen sollte.

Kurz darauf seien beide Männer zügig aus ihrer Wohnung gelaufen.

Die Seniorin musste nun feststellen, dass ihr Goldschmuck, unter dem sich auch Familienerbstücke befanden, gestohlen wurde, und informierte die Polizei.

Die Frau beschrieb den ersten Mann als 1,80 Meter groß und schlank mit kurzen dunklen Haaren und einem südländischem Hautton. Er war bekleidet mit einem dunkelblauen Anorak, einer dunklen Hose und trug dunkle Handschuhe. Sie schätze ihn auf ein Alter von Ende 20. Der zweite Mann war kleiner und hatte eine eher gedrungene Statur.

Die Polizei warnt vor dieser Art des Trickdiebstahls und bittet insbesondere ältere Personen aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis hierüber zu informieren.

