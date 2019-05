Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei berichtet 24 Stunden live über Twitter

Braunschweig (ots)

24 Stunden lang wird die Polizeidirektion Braunschweig am Freitag über Twitter aus ihren Einsätzen berichten. Los geht es morgens um sechs Uhr! Unter dem Hashtag #24Stunden veröffentlichen die Social-Media Teams stündlich einen "Tweet" auf den Twitter-Kanälen Polizei_BS, Polizei_GF, Polizei_GS, Polizei_SZ oder Polizei_WOB. So soll es einen umfassenden Einblick in die Arbeit der Polizei in der Region Braunschweig geben. Polizeipräsident Michael Pientka unterstreicht die Wichtigkeit der Sozialen Medien für die Polizei: "Aus unserer täglichen Polizeiarbeit ist "Social-Media" nicht mehr wegzudenken. Die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit viele Menschen über diese Kanäle erreichen und informieren zu können, ist ein enormer Vorteil und inzwischen unverzichtbar." https://twitter.com/polizei_bs https://twitter.com/polizei_gf https://twitter.com/polizei_gs https://twitter.com/polizei_sz https://twitter.com/polizei_wob

