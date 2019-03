Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressaufruf für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 05. März 2019, um 13.05 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Bus die Straße Graskamp in Vechta in Richtung Fasken Kamp. Dabei touchierte er einen rechtsseitig ordnungsgemäß geparkten grauen Pkw VW Polo. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel des Pkw beschädigt. Der Unfall soll durch ein Schulkind beobachtete worden sein. Dieser Zeuge soll sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel. 04441-9430 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell