POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Vechta - Diebstahl eines E-Bikes

Am Mittwoch, 06. März 2019, in der Zeit von 13.20 Uhr bis 16.30 Uhr, entwendet ein bislang unbekannter Täter ein verschlossen auf dem Parkplatz eines Golfclubs an der Straße Welpe abgestelltes, schwarzes Herren E-Bike der Marke Hercules. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 2800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl eines Mobiltelefones

Am Dienstag, 05. März 2019, in der Zeit von 18 Uhr bis 21 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Jahnstraße, ein Mobiltelefon iPhone 8 aus einer Sporttasche, die in der Umkleidekabine der dortigen Sporthalle abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 650 Euro.

Bakum - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Am Donnerstag, 07. März 2019, von 09.30 Uhr bis 09.55 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Öffnen mit der Tür seines Pkw, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Darener Straße, die Beifahrerseite eines Pkw Audi A3. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum unter der Tel.-Nr. 04446-1637 in Verbindung zu setzen.

