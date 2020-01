Polizei Hamburg

POL-HH: 200108-2. Eine vorläufige Festnahme nach versuchtem Einschleichdiebstahl in Hamburg-Hausbruch

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.01.2020, 14:06 Uhr Tatort: Hamburg-Hausbruch, Baben Brandheid

Beamte des Polizeikommissariats 47 (PK 47) haben gestern Nachmittag eine 60-jährige Polin nach einem versuchten Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus vorläufig festgenommen. Gegen die Frau bestanden bereits vier Haftbefehle.

Der Geschädigte überraschte die Frau, als sie gerade Möbelstücke in seinem Wohnzimmer durchsuchte. Zuvor hatte sie sich offensichtlich über eine unverschlossene Seitentür in das Haus geschlichen. Dem Bewohner gelang es, die Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festzuhalten. Die Beamten nahmen die mutmaßliche Diebin vorläufig fest und stellten bei ihren weiteren Ermittlungen fest, dass die Frau bereits mit vier Haftbefehlen, auch wegen einschlägiger Delikte, gesucht wurde.

Kriminalbeamte der Fachdienststelle für Einbruchdiebstähle (LKA 19 / "Castle") übernahmen die weiteren Ermittlungen. Bereits gestern konnten sie der 60-Jährigen einen weiteren Diebstahl vom 17.12.2019 zuordnen, bei dem sie sich offenbar ebenfalls nachmittags durch eine unverschlossene Tür mit Drehknauf in ein Haus in Marmstorf geschlichen und Bargeld gestohlen hatte. Der überraschten Bewohnerin gelang es, die Verdächtige zu fotografieren. Insbesondere wird nun geprüft, ob die Verdächtige auch für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommt.

Die Ermittler führten die Frau mit der Anregung, einen weiteren Haftbefehl zu erlassen, dem Haftrichter zu.

Ka.

