Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/RW) Aquaplaning - 3er BMW auf Abwegen 15.6.20, 20.45 Uhr

Dietingen (ots)

Glimpflich verlief ein Unfall auf der A81bei Dietingen, bei dem Aquaplaning in Verbindung mit zu hohem Tempo der Auslöser war. Ein 31-jähriger war mit seiner Familie abends unterwegs in Richtung Singen, als Starkregen für erhebliche Behinderungen sorgte. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verloren die Reifen des BMW die Haftung, worauf dieser ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto kam dann nahezu manövrierunfähig letztendlich an einem Wildschutzzaun zum Stehen. Alle drei Insassen, darunter ein zweijähriges Kind kamen mit dem Schrecken davon. Am Auto und am Zaun entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei appelliert an die Autofahrer, bei Starkregen besondere Vorsicht walten zu lassen und das Tempo zu minimieren. Gerade auf der Autobahn wird oft die Gefahr von Aquaplaning unterschätzt, weswegen es zum Teil zu schweren Unfällen kommt.

