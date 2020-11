Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Trickdiebstahl in der Bahnhofstraße

FürstenauFürstenau (ots)

Heute Morgen wurde eine ältere Dame in der Bahnhofstraße Opfer eines Trickdiebstahls. Die Seniorin machte sich gegen 9 Uhr auf den Weg und hob in der Postfiliale in der Großen Straße Geld von ihrem Konto ab. Das Bargeld verstaute sie in einem kleinen Etui in ihrer Handtasche und legte diese in den Korb ihres Rollators. Möglicherweise wurde sie hierbei schon von dem späteren Täter beobachtet. Als die Rentnerin gegen 09.45 Uhr auf dem Gehweg der Bahnhofstraße vor einer Zahnarztpraxis stand, wurde sie von einem jungen Mann angesprochen und um das Wechseln von zwei Euro gebeten. Die hilfsbereite Frau holte daraufhin ihre Geldbörse aus der Handtasche und schaute darin nach Kleingeld. Dabei fasste der Unbekannte auch in das Münzfach und "half" beim Geldwechseln. Danach bedankte sich der Mann noch freundlich und entfernte sich. Später bemerkte die Seniorin dann, dass sich das kleine Geldetui nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Der Dieb war um die 30 Jahre alt, etwa 170 bis 175cm groß, schlank und sprach mit Akzent. Zur Tatzeit trug der Mann eine Kopfbedeckung (ohne Schirm), zudem hatte er vermutlich kurzgeschorene Haare oder sogar eine Glatze. Wem einen entsprechende Person im Bereich der Fürstenauer Innenstadt aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05901-961480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell