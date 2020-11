Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Diebstahl von Gewerbebaustelle

QuakenbrückQuakenbrück (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf der Baustelle eines Gewerbebetriebes zum Diebstahl mehrerer Bauwerkzeuge. Das Baugelände ist an der Badberger Straße gelegen, unweit der Autohäuser. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Schubkarren, eine Leiter und zwei Baggerschaufeln. Für den Diebstahl der Baggerschaufeln musste zuvor ein Bagger bewegt werden. Der Schaden beläuft sich in den vierstelligen Eurobereich. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wem Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05431/907760 oder 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell