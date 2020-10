Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der Autobahn 64 - Fahrerin leicht verletzt

Trierweiler (ots)

Am 15.10.2020 gg. 10.45 Uhr ging bei der Polizeiautobahnstation Schweich der Anruf ein, dass es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der Autobahn 64 in Richtung Luxemburg in Höhe des Parkplatzes Sauertal gekommen ist. Vor Ort konnte folgender Unfallhergang rekonstruiert werden: Die, wie später festgestellt, erheblich alkoholisierte 62-jährige Fahrerin des PKW streifte beim Überholen eines anderen, mit 5 Personen besetzten PKW´s diesen leicht am Spiegel. Daraufhin steuerte Sie zu viel gegen und stieß in die Mittelschutzleitplanke. Von der geriet Sie wieder zurück über die Fahrbahn und stieß in die rechte Leitplanke, an der Sie entlang fuhr bis Sie schließlich nach Kollision mit einem Schilderpfosten an der rechten Leitplanke zum stehen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei Ihr festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,71 Promille. Da Sie darüber hinaus leicht verletzt war wurde ihr nach Verbringung mittels Krankenwagen ins Krankenhaus dort eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Der Fremdschaden an PKW und Leitplanken beträgt ca. 5000EUR, der Eigenschaden am PKW ca. 10.0000EUR. Vor Ort waren 3 Rettungswagen, Notarzt sowie die Polizeiautobahnstation Schweich im Einsatz.

