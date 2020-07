Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Datteln

In der Nacht zu Mittwoch entwendeten unbekannte Täter Werkzeuge aus einer Lagerhalle an der Straße Im Sattelkamp. Nach ersten Erkenntnissen war die Lagerhalle nicht verschlossen. Neben den Werkzeugen fehlten auch zwei Kisten mit Fladenbrot. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

Am Dienstagvormittag verschafften sich unbekannte Täter über eine Wohnungstür an der Hermannstraße Zutritt zu Räumlichkeiten in einem Seniorenheim. Im Wohnzimmer durchsuchten sie sämtliche Schubladen. Als Beute nahmen sie einen Laptop und eine Geldbörse mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

