Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand in Mehrfamilienhaus

Papenburg (ots)

Aus bislang ungeklärter kam es gestern am späten Abend in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus an der Kirchstraße in Papenburg zu einem Brand. Personen wurden nicht verletzt, da alle Bewohner rechtzeitig ihre Wohnungen verlassen konnten. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist ein technischer Defekt als Brandursache wahrscheinlich. Die Feuerwehren Papenburg Untenende, Obenende und Aschendorf waren mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Der zweite und dritte Stock des Hauses ist derzeit unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

