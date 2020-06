Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Serie von Pkw-Aufbrüchen

Zeugen gesucht!

Hirschberg-Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen Unbekannte an insgesamt 8 Pkw die Scheiben ein, durchwühlten den Innenraum und entwendeten Gegenstände. Teilweise beschädigten der oder die Täter die Zündschlösser der Fahrzeuge. Die Fahrzeuge waren im Riedweg, Carl-Diem-Weg und in der Hohensachsener Straße geparkt. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Schriesheim hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und auch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zur Spurensicherung eingesetzt.

Zeugen, die zu den Vorfällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese unter der Rufnummer 06203/61301 oder 06201/1003-0 abzugeben.

