Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mehrere Diebstähle: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halle (ots)

Am Sonntag, den 02. Februar 2020 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 17.00 Uhr einen 29-jährigen Mann auf dem Hauptbahnhof Halle. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den Fahndungssystemen der Polizei wurde bekannt, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg mittels eines Vollstreckungshaftbefehls gesucht wurde. Demnach erging der Haftbefehl im Dezember des vergangenen Jahres. Er wurde im Juli 2019 vom Amtsgericht Magdeburg wegen mehrerer Diebstähle zu einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen beziehungsweise einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Da er weder die Geldstrafe bezahlte noch sich dem Strafantritt stellte, erging der Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl und nahmen ihn fest. Da der Deutsche die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht.

