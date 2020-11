Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kastenwagen auf Parkplatz angefahren und beschädigt

OsnabrückOsnabrück (ots)

Auf einem Parkplatz an der Winkelhausenstraße beschädigte ein Unbekannter am Dienstag einen Ford Transit Connect und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der oder die Flüchtige stieß zwischen 07 und 14 Uhr gegen die Fahrertür des Kastenwagens und verursachte einen geschätzten Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegen.

