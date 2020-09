Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Lack zerkratzt // Georgsheil - Auffahrunfall // Ihlow/Riepe - Auto überschlug sich

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Lack zerkratzt

Ein schwarzer Renault Megane wurde in der Nacht zu Mittwoch in Aurich beschädigt. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack des Wagens, der in der Straße Moorleegde stand. Zu dem Vorfall kam es zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Georgsheil - Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Mittwoch in Georgsheil auf der Emder Straße. Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 29 Jahre alte Fahrer eines VW Passat auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Audi auf. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß auf einen vorausfahrenden VW Golf geschoben. Der 29-jährige VW-Passat-Fahrer und der 49-jährige Audi-Fahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Ihlow/Riepe - Auto überschlug sich

Zu einem Autounfall kam es am Mittwochabend in Riepe. Ein 73 Jahre alter Audi-Fahrer übersah gegen 18 Uhr auf der Emder Straße in Höhe Wrantepott einen von rechts kommenden VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der VW überschlug und in einen Straßengraben geriet. Der 50 Jahre alte Fahrer des VW und ein Kleinkind wurden leicht verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

