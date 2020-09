Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Wechsel in der Polizeistation

Altkreis Norden (ots)

Hage - Wechsel in der Polizeistation

In der Polizeistation Hage gibt es einen personellen Wechsel. Polizeioberkommissar Werner Stecheisen wurde zum 31.08.2020 nach mehr als 40 Jahren im Polizeidienst in den Ruhestand verabschiedet. Seit 2012 versah er seinen Dienst in Hage. Auf Werner Stecheisen folgt nun Polizeihauptkommissar Heino Günther, der aus dem Kriminalermittlungsdienst des Polizeikommissariats Norden zur Station wechselt. Gemeinsam mit Kriminalhauptkommissar Klaus Heidrich übernimmt er von nun an die polizeilichen Geschäfte in der Samtgemeinde.

Durch den Leiter des Polizeikommissariats Norden, Ingo Brickwedde, erfolgte am Montag die Verabschiedung von Werner Stecheisen und auch die offizielle Begrüßung von Heino Günther als neuer Stationsbeamter.

