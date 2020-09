POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

An einer Ampel auf der Jeverstraße in Wittmund kam es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen. Eine 59 Jahre alte Frau fuhr gegen 16.15 Uhr mit ihrem Wohnmobil in Richtung Wittmund. Sie bemerkte offenbar zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge an einer Ampel hielten. Sie fuhr auf einen Fiat auf, der auf einen VW Polo geschoben wurde. Der VW Polo wurde auf einen VW Transporter geschoben. Der 62-jährige Fahrer des Fiat und der 23-jährige Fahrer des VW Polo wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

