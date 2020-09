Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Schuppen brannte // Aurich - Tödlicher Arbeitsunfall // Großefehn - Fußballfeld beschädigt

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Schuppen brannte

In Südbrookmerland kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Schuppenbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache fing in den frühen Morgenstunden auf einem landwirtschaftlichen Hof in der Forlitzer Straße ein ehemaliges Stallgebäude Feuer und geriet in Vollbrand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.30 Uhr alarmiert. Die Ortsfeuerwehren Uthwerdum, Oldeburg und Wiegboldsbur waren mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort und löschten die Flammen. Menschen oder Tiere wurden nach bisherigem Erkenntnisstand nicht verletzt. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 40.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an.

Aurich - Tödlicher Arbeitsunfall

Auf dem Gelände eines Baumarkts am Dreekamp in Aurich kam es am Mittwoch gegen 12.30 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Bei Arbeiten auf dem Dach des Baumarkts stürzte nach bisherigem Erkenntnisstand ein 50 Jahre alter Bauarbeiter aus Nordrhein-Westfalen. Er fiel von dem Dach mehrere Meter in die Tiefe und blieb dort ohne Reaktion liegen. Der Rettungsdienst wurde umgehend alarmiert und auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Trotz einer durchgeführten Reanimation verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wurde informiert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Großefehn - Fußballfeld beschädigt

Unbekannte haben am Wochenende in Großefehn ein Fußballfeld beschädigt. Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, fuhren die Täter offenbar mit dem Auto über die Anlage des Sportvereins im Ülkeweg. Dadurch entstand auf der Rasenfläche ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04943 925660.

