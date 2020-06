Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - verlorene Radkappe verursacht Schaden

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 08:10 Uhr, stand ein 46jähriger Vectra-Fahrer an der roten Ampel in der Arnulfstraße, um nach links in die Waisenhausstraße einzubiegen. Von der Waisenhausstraße bog ein Pkw nach rechts in die Arnulfstraße in Richtung Streckbrücke ab. Hierbei löste sich eine Radkappe von einem Rad der Fahrerseite und rollte gegen die Frontstoßstange des wartenden Vectra. Es entstand ein Lackschaden in Höhe von circa 100 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Opel mit Fließheck gehandelt haben. Vom Kennzeichen ist nur das Teilfragment "PS-SH" bekannt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

