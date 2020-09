Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - PKW gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Friedeburg - PKW gestohlen: Zwischen Freitag, 28.08.2020, 18.30 Uhr, und Montag, 31.08.2020, 07.40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Friedeburg einen schwarzen PKW Skoda Fabia. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem Betriebsgelände eines Autohändlers an der Friedeburger Hauptstraße. Am Fahrzeug, das noch zugelassen ist, befinden sich die amtlichen Kennzeichen WTM-RS 131. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

