Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Radfahrer flüchtet nach Unfall

Altkreis Norden (ots)

Norden - Radfahrer flüchtet nach Unfall: Auf der Bahnhofstraße kam es am Montag, 31.08.2020, gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Eine 64-jähriger Norderin fuhr auf dem Radweg in Norden stadteinwärts, als von einem Schnellrestaurant ein anderer Radfahrer kam und ihr die Vorfahrt nahm. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Frau leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher gab beim Personalienaustausch falsche Daten an und flüchtete plötzlich. Beschrieben wird dieser als männlich, ca. 16-17 Jahre alt, ca. 170 cmm groß, schulterlange blond gelockte Haare. Sein Fahrrad war schon etwas älter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

