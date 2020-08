Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Betrunken Rad gefahren // Südbrookmerland/Engerhafe - Nach Unfall geflüchtet

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunken Rad gefahren

Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Südbrookmerland einen Radfahrer an der Auricher Straße kontrolliert. Der 44 Jahre alte Mann war gegen 7.20 Uhr unterwegs und fiel den Beamten aufgrund seiner Fahrweise auf. Offenbar stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Dem 44-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Südbrookmerland/Engerhafe - Nach Unfall geflüchtet

Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Engerhafe geflüchtet. Der VW-Fahrer fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 3.50 Uhr auf dem Engerhafer Loog, als er mit seinem Wagen alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch wenig später ermittelt werden. Gegen den 30 Jahre alten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

