POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag/Sonntag, 28./29.08.2020

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall mit zwei Pkw

Am frühen Freitagabend kam es in Aurich auf der Esenser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 26-jähriger Auricher fuhr mit seinem Pkw stadteinwärts, führte einen Fahrstreifenwechsel durch woraufhin es zu einer Kollision mit dem nachfolgenden Pkw einer 35-jährigen Frau aus der Samtgemeinde Holtriem kam. Bei dem Zusammenstoß wurden nach derzeitiger Kenntnis keine Fahrzeuginsassen verletzt. Die Ermittlungen zur Schuldfrage dauern an. In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich bei der hiesigen Polizei Aurich zu melden.

Verkehrsunfallflucht - Spiegel abgefahren

Der Geschädigte zeigte an, dass er seinen schwarzen Hyundai i40 am Fahrbahnrand der Esenser Straße in Höhe Hausnummer 11 abgestellt habe. Hier sei dann der Außenspiegel am späten Freitagvormittag abgefahren worden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen zu dem Unfallgeschehen melden sich bitte bei der Polizei in Aurich unter 04941-6060.

Altkreis Norden

Zeugen gesucht

Norden - Bereits am Donnerstag, 20.08.2020, ist es in der Zeit zwischen 12:40 Uhr und 15:15 Uhr auf dem Parkplatz der Seehundstation in Norddeich, Dörper Weg 24, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Im genannten Zeitraum wurde ein geparkt abgestellter weißer VW Touran mit der Städtekennung DD im vorderen rechten Bereich beschädigt (Stoßfänger, Scheinwerfer). Der Schaden dürfte durch einen ein- oder ausparkenden Pkw verursacht worden sein. Der Verursacher hat die Unfallstelle unerlaubt verlassen, ohne seine Beteiligung an dem Verkehrsunfall mitzuteilen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Norder Polizei zu melden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Blersum/ Abens - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in den Wittmunder Ortsteilen Abens und Blersum zu diversen Sachbeschädigungen. So wurde ein Pkw, welcher auf einem Grundstück auf der Burhafer Straße abgestellt wurde, durch Unbekannte mit einer Kellerschachtabdeckung rundum zerkratzt und so ein nicht unerheblicher Sachschaden verursacht. Des Weiteren wurde in Abens die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Ladenlokals auf unbekannte Art und Weise eingeworfen. Ebenfalls wurde der Polizei Wittmund am Samstagmorgen ein beschädigter Rosenbogen auf einem Grundstück in Abens gemeldet. Hier hatten unbekannte den Rosenbogen umgestoßen und aus seinem Fundament gerissen. Vermutlich die gleiche Täterschaft legte mehrere große Findlinge, welche auf dem gleichen Grundstück abgelegt waren auf die Straße. Da es sich hier um eine Nebenstraße handelt, kam es glücklicherweise nicht zu Verkehrsunfällen. Mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden eingeleitet. In den genannten Fällen bittet die Polizei Wittmund etwaige Zeugen, sich telefonisch unter 04462/9110 zu melden.

Blersum - Beim diesjährigen Baler-Ina Festival kam es gegen 23:00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz, da mehrere Gäste auf Grund ihres vorangegangenen Verhaltens der Örtlichkeit verwiesen werden sollten. Im Rahmen der Durchsetzung der Platzverweise wurden die vor Ort eingesetzten Beamten durch einen 28-Jährigen Wittmunder beleidigt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Am Freitagmittag, gegen 13:45 Uhr, wurde ein 39-Jähriger aus Uplengen als Führer eines Gespannes auf der Radarstraße in Friedeburg kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle kann festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum führen seines Gespannes ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingekleidet.

Wittmund - Am frühen Sonnabendmorgen kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Wittmund einen 26-Jährigen Bärenstädter mit seinem Pkw auf der Burhafer Straße in Blersum. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille. Die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung seines Führerscheins und die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens waren die Folge.

