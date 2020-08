Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Tannenhausen - Zeugen gesucht // Aurich - Reifen gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Tannenhausen - Zeugen gesucht

In Tannenhausen kam es in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Einbrüchen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Strandcafé und zu einem Imbiss im Stürenburgweg. Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht auch zu einem Einbruch in ein Fitnessstudio im Neustadtweg. Es wurde bei den Taten unter anderem Bargeld entwendet. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich nach ersten Ermittlungen um zwei männliche Personen, vermutlich Jugendliche, die im Tatzeitraum zum Teil mit Fahrrädern unterwegs waren. Beide Täter waren mit Kapuzenjacken und langen Hosen bekleidet. Einer der Beiden trug eine Trainingshose mit einem auffälligen Emblem in Höhe des Oberschenkels. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Reifen gestohlen

Unbekannte haben in Aurich zwischen Montag und Mittwoch Autoreifen gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gelände eines Autohauses im Osterbusch, bockten einen VW auf und entwendeten die gesamte Bereifung. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 16 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell