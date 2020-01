Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher haben es auf Geldautomaten abgesehen - Gleich gelagerter Fall schon im September

Minden (ots)

Einbrecher hatten es am späten Sonntagabend auf den Geldautomaten in Todtenhausen in der Graßhoffstraße abgesehen. Wie schon im September vergangenen Jahres, scheiterten die Unbekannten mit ihren Bemühungen und mussten erneut ohne Beute abziehen. Allerdings richteten sie wiederum erheblichen Schaden an. Die Ermittler gehen davon aus, dass offenbar mehrere Täter an dem Einbruch beteiligt waren.

Die Unbekannten dürften sich den Ermittlungen zufolge vermutlich um kurz vor 22.30 Uhr an dem von der Sparkasse und einer Fahrschule gemeinsam genutzten Gebäude zu schaffen gemacht haben. Der Einstieg gelang ihnen über ein Fenster. Im Inneren schlugen sie ein Loch in eine Wand, um an den Automaten zu gelangen. Wie seinerzeit berichtet, kam es in der Nacht zum 18. September zu einem gleich gelagerten Einbruch. Daher prüfen die Beamten nun einen möglichen Zusammenhang.

Die Ermittler suchen im aktuellen Fall Zeugen, denen rund um das Gebäude Personen oder ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug aufgefallen sind. Hinweise werden von den Ermittlern telefonisch unter (0571) 88660 erbeten.

