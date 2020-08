Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr // Friedeburg - 19-Jähriger von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochmorgen in Wittmund auf der Collrunger Straße. Ein Lkw-Fahrer war gegen 6 Uhr in Richtung Brockzetel unterwegs, als ihm in Höhe der Einmündung Plattenweg ein unbekannter Fahrzeugführer entgegenkam. Der Unbekannte geriet in den Gegenverkehr und touchierte den Lkw, der dadurch beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Möglicherweise fuhr er ebenfalls einen Lkw. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Friedeburg - 19-Jähriger von Fahrbahn abgekommen

Ein Audi-Fahrer ist am Dienstagmorgen in Friedeburg von der Fahrbahn abgekommen. Der 19-Jährige war gegen 5.40 Uhr auf dem Mullberger Weg in Richtung Wiesmoor unterwegs als er in einer Kurve nach rechts auf den Grünstreifen geriet. Er touchierte einen Telefonmast und prallte gegen einen Baum. Der Heranwachsende wurde schwer verletzt.

