POL-AUR: Aurich - Schwerer Verkehrsunfall // Südbrookmerland - Auto beschädigt // Aurich - Radfahrerin flüchtet nach Zusammenstoß

Aurich - Schwerer Verkehrsunfall // Südbrookmerland - Auto beschädigt // Aurich - Radfahrerin flüchtet nach Zusammenstoß

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Schwerer Verkehrsunfall

In Aurich kam es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand wollte eine 78 Jahre alte Frau gegen 16 Uhr mit ihrem Seat eine Grundstückseinfahrt verlassen und auf die Wittmunder Straße fahren. Dabei über sah sie offenbar einen 28 Jahre alten Autofahrer in einem Audi A3, der auf der Wittmunder Straße in Richtung Aurich fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 78-Jährige wurde schwer, der 28-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Bundesstraße war währen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.

Südbrookmerland - Auto beschädigt

Auf der Emder Straße in Südbrookmerland ereignete sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall. Eine Peugeot-Fahrerin war gegen 7.30 Uhr in Richtung Emden unterwegs und fuhr hinter einem Lkw mit Anhänger einer Straßenbaufirma. Nach bisherigem Erkenntnisstand verlor der unbekannte Lkw-Fahrer während der Fahrt einen Teil seiner Ladung, wodurch die Windschutzscheibe des nachfolgenden Peugeot beschädigt wurde. Die Fahrerin des Peugeot sprach den Lkw-Fahrer an, der seine Fahrt ungehindert fortsetzte. Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Radfahrerin flüchtet nach Zusammenstoß

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin kam es am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Kreuzstraße in Aurich. Die Fahrerin eines weißen BMW 3er war in Richtung Kirchdorfer Straße unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung zur David-Fabricius-Straße verkehrsbedingt halten musste. Eine hinter ihr fahrende Radfahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Sie klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen, entfernte sich jedoch vom Unfallort in unbekannte Richtung, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Frau soll etwa 30 Jahre alt sein und eine helle Jeans mit einer dunklen Jacke getragen haben. Ihre auffällig gefärbten Haare hatte sie zu einem Zopf gebunden. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die unbekannte Radfahrerin, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

