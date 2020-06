Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen

Wittlich-Lüxem und Flußbach (ots)

Am Donnerstag, 18.06.2020, zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr, wurde an der Schutzhütte in Wittlich-Lüxem die Glasscheibe eines Aufstellers zerschlagen, am Sportplatz in Flußbach eine Mülltonne angeschmort sowie ein Kinderfahrrad beschädigt. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um Jugendliche bzw. Heranwachsende. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter 06571 / 926-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





