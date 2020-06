Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18.06.2020, 18:00 - Freitag, 19.06.2020, 07:30 Uhr, wurde ein, in der Kalkturmstraße geparkter schwarzer Mercedes SUV Ziel einer sinnfreien Sachbeschädigung. Am Fahrzeug wurde die Beifahrerseite komplett zerkratzt. Hinweise zu dieser Tat werden von der Polizei Wittlich erbeten.

