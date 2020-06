Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am 18.06.2020 in der Zeit von 13:30 - 14:00 Uhr parkte ein schwarzer BMW in Prüm, Höhe der Tiergartenstraße 11, in den dort schräg angelegten Parklücken. Im vorgenannten Zeitraum wurde der PKW an der hinteren linken Fahrzeugseite in Höhe von 91cm beschädigt. Der Verursacher entfernte sich jedoch ohne Angaben seiner Personalien von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise zum Verursacher werden an die Polizei Prüm (Tel.: 06551-9420 oder E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de) erbeten.

