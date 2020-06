Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 19.06.2020

Daun (ots)

Ereignis: Zwei Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ort: Sassen, L 96

Zeit: 18.06.2020, 16:35 Uhr

Eine 19-Jährige aus der VG Kelberg befuhr die L 91 von Horperath kommend in Richtung Einmündung L 96. Dort wollte sie nach links abbiegen. Von Uersfeld her nährte sich zur gleichen Zeit ein 29 Jahre alter Autofahrer mit seinem Fahrzeug. Im Einmündungsbereich kollidierten beide PKW letztlich miteinander, wobei das Auto des Mannes gegen eine Leitplanke geschleudert wurde und in einer Böschung zum Stillstand kam. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den PKW entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus den umliegenden Ortschaften, zwei RTW und ein Rettungshubschrauber.

