Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: KORREKTUR! 200719 - 0721 Frankfurt-Seckbach: "Techno-Party" in der Feldgemarkung Heiligenstock

Frankfurt (ots)

(fue) Aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung am Samstag, den 18. Juli 2020, gegen 23.50 Uhr, in der Feldgemarkung Heiligenstock, in Höhe der Friedberger Landstraße 531, konnte durch die eingesetzte Funkstreife eine "Techno-Party" mit etwa 50 Personen festgestellt werden, die weiteren Zulauf hatte. Beschallt wurde die Veranstaltung durch ein mittels Stromaggregat betriebenes DJ-Set.

Nachdem die Polizei das Gelände betreten hatte, verließen bereits viele der nunmehr etwa 120 Besucher den Veranstaltungsbereich. Auch der 23-jährige Betreiber des DJ-Sets schlug seine Zelte ab und verpackte seine Anlage in seinen Pkw.

Ein bislang unbekannter Besucher stellte eine Feuerwerksfontäne unter einen unbesetzten Funkstreifenwagen, ein anderer warf eine PET-Flasche von der Fußgängerbrücke auf die Fahrbahn der Friedberger Landstraße. Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es dabei nicht. Die Veranstaltung am Sonntag, gegen 02.50 Uhr, beendet.

