POL-AUR: Aurich - Zusammenstoß auf Kirchdorfer Straße // Aurich - Pedelec-Fahrerin von Auto erfasst // Südbrookmerland/Georgsheil - Auffahrunfall // Aurich - Bei Fahrradunfall schwer verletzt

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zusammenstoß auf Kirchdorfer Straße

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag auf der Kirchdorfer Straße in Aurich. Eine 38 Jahre alte Frau fuhr gegen 14.15 Uhr in Richtung Ihlow und wollte in Höhe der Einmündung Schirumerfeld nach links abbiegen. Ein nachfolgender 22-jähriger VW-Fahrer bemerkte den haltenden Citroen offenbar zu spät und fuhr auf. Die Citroen-Fahrerin und ihre beiden Kinder wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Aurich - Pedelec-Fahrerin von Auto erfasst

Eine Pedelec-Fahrerin wurde am Donnerstag auf der Von-Jhering-Straße von einem Auto erfasst. Der 64 Jahre alte Fahrer eines VW Tiguan fuhr gegen 16.50 Uhr von einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr. Dabei übersah der VW-Fahrer eine 69 Jahre alte Frau auf einem Pedelec. Sie stießen zusammen, wodurch die Frau stürzte. Sie wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Südbrookmerland/Georgsheil - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos kam es am Donnerstag in Georgsheil. Auf der Emder Straße fuhr gegen 15.20 Uhr ein 36 Jahre alter Ford-Fahrer auf einen vorausfahrenden Renault Clio auf, der dadurch auf einen Citroen C3 geschoben wurde. Der Ford-Fahrer, die 45-jährige Renault-Fahrerin und der 48-jährige Citroen-Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Aurich - Bei Fahrradunfall schwer verletzt

Eine 80 Jahre alte Frau wurde am Donnerstag bei einem Fahrradunfall in Aurich schwer verletzt. Sie kam mit dem Fahrrad aus der Tom-Brook-Straße und überquerte gegen 16 Uhr die Bedarfsampel der Fockenbollwerkstraße. Sie fuhr weiter in Richtung Innenstadt, als plötzlich ein Radfahrer rechts aus der Schmiedestraße kam und mit ihr zusammenstieß. Die 80-Jährige stürzte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

