Polizei Hagen

POL-HA: 35-Jähriger fährt ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Hagen (ots)

Am Montag in den frühen Morgenstunden gegen 02:30 Uhr, führte die Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. In der Becheltestraße hielten die Beamten einen Sportwagen an, der in Richtung Innenstadt fuhr. Der 35-jährige Fahrer konnte keine Zulassungsbescheinigung und keinen Führerschein vorzeigen. Es kam zudem der Verdacht auf, dass der Dortmunder Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte dies, sodass der Mann auf der Wache eine Blutprobe abgeben musste. Er erhält zudem eine Anzeige. (ra)

