Polizei Hagen

POL-HA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hagen (ots)

Am 25.07.2020, gegen 13:55 Uhr, kam es in der Fritz-Reuter-Straße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen hatten unter anderem einen lauten Knall gehört und beobachtet, wie sich ein blauer Pkw Dacia mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle entfernt hatte. Beschädigt wurde ein geparkter Pkw VW Sharan. Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von 400EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

